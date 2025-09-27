Схема движения по развязке КАД с Кронштадтским шоссе изменится утром 28 сентября

В связи с проведением дорожных работ по реконструкции транспортной развязки КАД и Кронштадтского шоссе (км 126+500) в ближайшие выходные на данном участке трассы изменится схема движения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Схема дорожных ограничений на период проведения ремонтных работ на развязке КАД с Кронштадтским шоссе в Санкт-Петербурге

Фото: Дирекция КЗС Санкт-Петербурга Схема дорожных ограничений на период проведения ремонтных работ на развязке КАД с Кронштадтским шоссе в Санкт-Петербурге

Фото: Дирекция КЗС Санкт-Петербурга

Как сообщили в дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга, с 05:00 до 06:00 воскресенья, 28 сентября, движение по основному ходу КАД как по внешнему, так и по внутреннему кольцу будет переведено на две крайние правые полосы.

На период производства работ возможно краткосрочное закрытие движения по основному ходу КАД, предупредили в дирекции КЗС.

Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим, следить за дорожными знаками, разметкой и ограждениями.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что дорожные ограничения в связи с ремонтными работами на КАД в районе порта Бронка будут действовать до 4 ноября.

Андрей Цедрик