Yle: ЕС не планирует вводить санкции в отношении производителей никеля из России

Евросоюз не планирует включать никель из России в санкционный список. По словам финских депутатов Европарламента, причиной стала потребность оборонной промышленности ЕС в металле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Надеждинский металлургический завод, входящий в ГМК «Норильский никель»

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Надеждинский металлургический завод, входящий в ГМК «Норильский никель»

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Никель включен в список стратегически важных материалов ЕС. «Именно поэтому было принято решение не трогать российский никель, ведь рост европейской оборонной промышленности в нынешних условиях идет в несколько раз быстрее»,— сказал депутат Пекка Товери финскому телерадиовещателю Yle.

Запрет импорта российского никеля привел бы к резкому росту его мировой цены, считает член комитета по оборонной политике Европарламента Мерья Кюлленен. Депутат Катри Кулмуни отметила, что российский никель важен не только для обороны, но и для автомобильной и сталелитейной промышленности.

В 2024 году Евросоюз купил у России никеля примерно на €1 млрд. По итогам первого квартала 2025 года ЕС импортировал металла на €300 млрд. Из России в Евросоюз поступает примерно четверть всего закупаемого никеля.

О ценах на никель читайте в материале «Ъ» «Никель не вышел ростом».