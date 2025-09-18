Никель не вышел ростом

Аналитики повышают прогноз стоимости большинства промышленных цветных металлов до 2027 года, за исключением никеля, на который давит фактор его перепроизводства. Котировки меди и платиноидов поддерживают риски дефицита и перебоев с поставками у ключевых производителей, а также увеличение спроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Аналитики БКС повысили прогноз стоимости меди, алюминия и платиноидов до 2027 года, пересмотрев в сторону снижения цены на никель, следует из обзора компании. Так, прогноз стоимости меди на 2025–2027 годы повышен на 4%, до $9,65–10,14 тыс. за тонну. Ожидаемые уровни котировок алюминия выросли на 6%, до $2,6–2,7 тыс. за тонну, платины — на 23–35%, до $1,2–1,3 тыс. за унцию, палладия — на 10–13%, до $1,07–1,15 тыс. за унцию.

Стоимость никеля, по прогнозам БКС, в 2025–2027 годах будет на 2–4% меньше ранее ожидаемой. Цены прогнозируются в диапазоне $15,2–15,6 тыс. за тонну.

Основная причина, которая несколько лет мешает ценам на никель вернуться к устойчивому восходящему тренду,— перепроизводство, говорят эксперты. «Предложение на мировом рынке последние два года превышает спрос примерно на 200 тыс. тонн. 2025 год не станет исключением. При текущих ценах у индонезийских производителей сохраняется незначительная, но положительная рентабельность. Таким образом, производство не имеет стимула к существенному сокращению»,— говорит главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаил Шульгин.

По словам эксперта, для увеличения цен за счет спроса необходим рост объемов использования литийионных аккумуляторов. Но, добавляет он, драйвером роста рынка электромобилей выступает Китай, где многие автозаводы используют железофосфатные LFP-аккумуляторы. Если в 2015 году доля аккумуляторов, где в катодной химии был никель, составляла 96%, то спустя десять лет показатель едва дотягивает до 50%, приводит данные господин Шульгин.

Подтверждают негативные тренды на рынке в «Норникеле». Ранее там прогнозировали, что профицит рынка в 2025–2026 годах с 2024 года снизится на 40–50 тыс. тонн, до 120–130 тыс. тонн. Итоговая величина, отмечали в компании, будет во многом зависеть от устойчивости спроса на первоклассный никель в Китае и динамики производства в Индонезии.

На рынке меди, поясняют в «Норникеле», сохраняется волатильность, а цена преимущественно растет на ожидании пересмотра ставки ФРС (о последнем решении ФРС см. материал). В сентябре 2025 года наблюдается тенденция к сокращению запасов меди, особенно на фоне уменьшения производства в Китае примерно на 5% и приостановки работы крупной шахты в Индонезии, добавляет управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. Старший аналитик центра экономического прогнозирования Газпромбанка Валерия Багишвили указывает, что медеплавильным мощностям сегодня не хватает медного концентрата, а для ввода новых рудников требуется время: «Это ведет к ограниченному предложению меди на мировом рынке». В долгосрочной перспективе медь может столкнуться с дефицитом из-за растущего спроса со стороны сектора электромобилей и возобновляемой энергетики, допускает она.

Платиноиды дорожают с мая текущего года на фоне снижения предложения из ЮАР (70% мировой добычи платины), роста ювелирного спроса и хорошей динамики выпуска авто с ДВС в первом полугодии текущего года, продолжают в «Норникеле». Рынок платины находится в дефиците пятый год подряд, указывает госпожа Багишвили. В 2025 году ожидается дефицит в 848 тыс. унций, что поддерживает цены, приводит данные она.

Аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Кирилл Лысенко отмечает, что основная доля добычи платиноидов сосредоточена в ЮАР и России, а увеличение добычи в этих странах сегодня сдерживается непростым инвестиционным климатом и геополитическими рисками. Вместе с тем, продолжает эксперт, спрос на платину, палладий и родий продолжает расти со стороны автопрома, формируется новый драйвер — развитие водородной энергетики, увеличивается и потребность в этих металлах со стороны электроники, медицинских технологий и химической промышленности. Дополнительным фактором выступает инвестиционный интерес: платина и палладий все активнее рассматриваются как защитные активы, аналогично золоту, говорит Кирилл Лысенко.

Полина Трифонова