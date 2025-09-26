Глава МАГАТЭ Гросси назвал ситуацию вокруг ЗАЭС «игрой с огнем»

Ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции — это «игра с огнем», заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

Запорожская АЭС расположена вблизи Энергодара на левом берегу Днепра и состоит из шести блоков. Каждый из них находится в состоянии холодного останова. Россия взяла станцию под контроль в марте 2022 года, ею управляет «Росэнергоатом», входящий в «Росатом». МАГАТЭ неоднократно предупреждало о рисках для безопасности ЗАЭС из-за военной активности вблизи станции.

«Даже если нет прямого артиллерийского обстрела станции, есть дроны,— сказал господин Гросси журналистам (цитата по «РИА Новости»).— Это как будить медведя или тигра». МАГАТЭ работает над тем, чтобы исключить риск ядерного инцидента из-за конфликта на Украине, добавил Рафаэль Гросси.

В последний раз губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал об атаке на Запорожскую АЭС 23 сентября. В результате была повреждена и отключена высоковольтная линия электропередачи «Днепровская». Питание станции осуществляется от резервных дизель-генераторов.