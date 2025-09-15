Благовещенский мост отремонтировали за семь недель без закрытия движения

Ремонт Благовещенского моста завершили за семь недель, сообщает пресс-служба Смольного 15 сентября. Движение не закрывали, для машин и автобусов всегда оставалось по две полосы движения в каждую сторону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: КРТИ Фото: КРТИ

Во время ремонта рабочие сняли 14 тыс. кв. м. устаревшего асфальта и уложили новый. В зоне разводных пролетов уложили более легкий литой асфальт Также заменили 122 погонных метра деформационных швов, которые имеют большое значение для безопасности.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что с 16 сентября по 15 октября специалисты займутся ремонтом Дворцового моста. Закрывать движение для автомобилей также не планируют.

Андрей Маркелов