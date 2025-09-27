Водитель автомобиля такси сбил двух пешеходов на КАД, один из них скончался

Ночью 27 сентября на 56-м км внутреннего кольца КАД 31-летний водитель автомобиля такси Volkswagen Polo сбил двух пешеходов, которые двигались по правой обочине в попутном направлении к проспекту Обуховской Обороны, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Оба пешехода спешились, чтобы вести электровелосипед и электросамокат. В итоге 37-летний петербуржец скончался на месте от полученных травм, его 17-летний попутчик был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести. По факту аварии ведется проверка.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что более 50% таксистов в Петербурге испытывают эмоциональный стресс на работе.

Андрей Маркелов