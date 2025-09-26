Более 50% таксистов в Петербурге испытывают эмоциональный стресс на работе

В Петербурге больше половины опрошенных водителей такси отмечают, что испытывают эмоциональное напряжение в течении рабочего дня. Об этом по итогам собственного исследования сообщили «Ъ-СПб» аналитики компании Honor.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Эксперты обращают внимание на то, что подобная статистика касается в большей степени именно петербургских водителей, в то время как цифры по стране в разы меньше (1,8%). «В целом по России наибольшей степени моральное утомление и выгорание характерны для врачей скорой помощи (78,9%), курьеров (65,7%) и строителей (64,9%)»,— уточняется в исследовании.

Также компания составила рейтинг самых тяжелых профессий, по мнению жителей Петербурга. Лидирующую позицию в топе занимают шахтеры и работники горнодобывающей промышленности (31,4%), второе место разделяют между собой строители, монтажники и кровельщики (10,8%), завершают рейтинг врачи скорой помощи (8,8%). При этом больше половины респондентов отмечает, что с приходом новых технологий работать стало гораздо легче благодаря смартфонам, сервисам автоматизации и «умным часам».

Софья Лощенова