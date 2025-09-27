Метиловый спирт нашли в телах еще шести погибших в Ленобласти
При судебно-медицинском исследовании тел шести человек, погибших в Волосовском районе Ленинградской области с 10 по 17 сентября, установлено высокое содержание метилового спирта. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.
Канистры со спиртосодержащей продукцией, найденные в гараже одного из задержанных по делу о массовом отравлении алкоголем в Ленобласти
Фото: Telegram-канал Ирины Волк
Следственный отдел ведомства по городу Волосово возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК). Правоохранители задержали трех подозреваемых в продаже потерпевшим суррогатного алкоголя.
За последние несколько дней от контрафактного алкоголя скончались 19 жителей другого района Ленобласти — Сланцевского. Количество задержанных по делу о происшествии к утру 27 сентября выросло до восьми.
