Метиловый спирт нашли в телах еще шести погибших в Ленобласти

При судебно-медицинском исследовании тел шести человек, погибших в Волосовском районе Ленинградской области с 10 по 17 сентября, установлено высокое содержание метилового спирта. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канистры со спиртосодержащей продукцией, найденные в гараже одного из задержанных по делу о массовом отравлении алкоголем в Ленобласти

Фото: Telegram-канал Ирины Волк Канистры со спиртосодержащей продукцией, найденные в гараже одного из задержанных по делу о массовом отравлении алкоголем в Ленобласти

Фото: Telegram-канал Ирины Волк

Следственный отдел ведомства по городу Волосово возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК). Правоохранители задержали трех подозреваемых в продаже потерпевшим суррогатного алкоголя.

За последние несколько дней от контрафактного алкоголя скончались 19 жителей другого района Ленобласти — Сланцевского. Количество задержанных по делу о происшествии к утру 27 сентября выросло до восьми.

Подробнее о массовом отравлении в Сланцевском районе — в материале «Ъ-СПб» «Что дед проклятый нам готовит».

Артемий Чулков