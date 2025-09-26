Российская армия взяла Юнаковку в Сумской области

Российские войска установили контроль над населенным пунктом Юнаковка Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В заявлении подчеркивается, что за эту неделю подразделения группировки «Север» «продвинулись в глубину обороны противника» в этом регионе.

Также ведомство представило сводку за период 20-26 сентября. Сообщается, что были «нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием» и БПЛА. Целями были, в том числе, предприятия ВПК Украины и инфраструктурные объекты, «используемые в интересах ВСУ».