Ирак может увеличить экспорт нефти после возобновления поставок через Турцию

Ирак сегодня возобновил экспорт нефти в Турцию по трубопроводу Киркук—Джейхан после двухлетнего перерыва. Благодаря этому иракские власти рассчитывают нарастить экспорт нефти, заявил представитель арабской республики в ОПЕК Мухаммед ан-Наджар.

По данным иракского министерства нефти, экспорт возобновили в 6:00 по местному времени, запуск поставок «прошел без каких-либо технических проблем». Ведомство назвало это значительным шагом «по укреплению управления национальными ресурсами», что должно поспособствовать в том числе поддержке национальной экономики, передает портал Rudaw. Министерство также рассчитывает, что это усилит роль Ирака в ОПЕК.

«Ирак сможет экспортировать больше, чем сейчас, после восстановления работы трубопровода Джейхан, а также благодаря запланированным проектам в порту Басра. Если они будут реализованы, это может добавить 1 млн баррелей, что будет способствовать увеличению экспорта»,— сказал Мухаммед ан-Наджар иракскому агентству INA.

Экспорт нефти через турецкий порт Джейхан был приостановлен с марта 2023 года. Соглашение о возобновлении экспорта достигли после переговоров между федеральным правительством и властями Иракского Курдистана. На первом этапе будет экспортировано 190 тыс. баррелей в сутки, а доставка нефти в порт Джейхан займет от 24 до 48 часов.

