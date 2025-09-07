Сырье заливает рынок

ОПЕК+ решила продолжить увеличение добычи в октябре, хотя после досрочной отмены добровольных ограничений ожидалась пауза. По мнению аналитиков, альянс стремится вернуть потерянную за время сдерживания добычи долю рынка, но, вероятно, прекратит увеличение производства уже с ноября, когда сезонный спрос снизится.

Восемь стран ОПЕК+ увеличат совокупную добычу нефти в октябре на 137 тыс. баррелей в сутки (б/c) с требуемого сентябрьского уровня, сообщила организация. Квота РФ в октябре повышена с 9,44 млн б/с в сентябре без учета компенсации перепроизводства до 9,49 млн б/с. Квота для Саудовской Аравии увеличена с 9,97 млн до 10,02 млн б/с, для ОАЭ — с 3,37 млн до 3,38 млн б/с.

Решение принято с учетом стабильной перспективы мировой экономики и благоприятных рыночных условий, что подтверждается низкими запасами нефти, сказано в сообщении альянса. Вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24» назвал принятое решение альянса «абсолютно рыночным». Встреча восьми стран—участниц ОПЕК+, на которой должен обсуждаться уровень добычи на ноябрь, назначена на 5 октября.

Александр Новак, вице-премьер, в интервью «России 24» 7 сентября: Мы видим активность, которая сегодня наблюдается в использовании нефтепродуктов в мире,— это и авиасообщение, и автомобильные перевозки.

Намерение стран—участниц ОПЕК+ продолжить увеличение добычи в октябре стало неожиданностью и говорит о серьезном желании альянса резко восстановить свою долю, констатируют в Центре ценовых индексов (ЦЦИ). Большинство участников рынка ожидали, что после отказа от добровольных ограничений альянс возьмет паузу и не будет увеличивать добычу, отмечают аналитики. Как указывают в ЦЦИ, первые сообщения о намерении ОПЕК+ продолжить рост производства спровоцировали падение цен на нефть почти на $3 за баррель. Решение ОПЕК+ действительно неожиданно, но укладывается в прежнюю логику альянса, говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, восемь стран возвращают на рынок объемы, которые были сокращены сверх квот в 2023 году.

По итогам октября квоты ведущих стран ОПЕК+ будут увеличены на 2,6 млн б/с в сравнении с мартом, что полностью компенсирует добровольное сокращение квот на 2,2 млн б/с, на которое участники альянса пошли в 2023 году. Старший аналитик БКС Кирилл Бахтин говорит, что теперь восемь стран переходят к новому этапу — возврату 1,65 млн б/с, добровольно сокращенных с мая 2023 года. Срок увеличения добычи на 1,65 млн б/с не указан, но с шагом 0,14 млн б/с в месяц процесс может занять ровно год, добавляет он.

Октябрьский прирост квот в объеме 137 тыс. б/с станет самым низким с апреля, когда квоты были увеличены на аналогичную величину. В мае, июне и июле квоты увеличивались на 411 тыс. б/с ежемесячно. В августе и сентябре прирост добычи составил 548 тыс. и 547 тыс. б/с соответственно. Кирилл Бахтин говорит, что месячный прирост небольшой, поскольку октябрь традиционно слабый по спросу на нефть после летних месяцев и сентября.

По словам аналитика, продолжение наращивания добычи в ближайшие месяцы окажет давление на котировки и усилит профицит.

Но стратегически, продолжает господин Бахтин, увеличение добычи позволит ОПЕК+ вернуть долю рынка, ранее добровольно отданную прежде всего странам Северной и Южной Америки. Себестоимость новой скважины в США требует цены Brent около $69 за баррель, поэтому добыча там не растет с конца 2024 года и, по прогнозу, останется на этом уровне к 2026 году, отмечает аналитик.

По прогнозу Кирилла Бахтина, в ноябре прирост также составит 137 тыс. б/с., а официальная квота за год увеличится до 9,99 млн б/с. Он ожидает, что в РФ добыча жидких углеводородов в этом году сохранится на уровне 516–517 млн тонн, а в 2026-м может вырасти на 6%, до 550 млн тонн. Игорь Юшков добавляет, что по мере завершения автомобильного сезона и снижения спроса прирост добычи снижается и в ноябре—декабре альянс может взять паузу.

Ольга Семеновых