Петербурженка погибла при квартирном пожаре на проспекте Ветеранов

Квартирный пожар повлек гибель человека в Кировском районе Петербурга. Сигнал о возгорании по адресу: проспект Ветеранов, 95, поступил на пульт дежурного в 13:44, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что в однокомнатной квартире, в комнате площадью 20 кв. метров происходило горение обстановки на площади 2 кв. м.

Пожар удалось ликвидировать спустя менее десяти минут силами 15 человек личного состава и трех единиц техники.

В результате происшествия погибла женщина, уточнили в МЧС. Подробности случившегося устанавливаются.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что житель Металлостроя погиб при квартирном пожаре на Полевой улице в Колпинском районе.

Софья Лощенова