США в седьмой раз отложили введение санкций против сербской NIS

США отложили введение ограничений в отношении российско-сербской нефтяной компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS). Отсрочка дана до 8–9 октября, сообщило Радио и телевидение Сербии.

Предыдущая отсрочка действовала до 26 сентября. За день до того президент Сербии Александр Вучич на Генассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что Минфин США продлил отсрочку. Сербское радио уточняет, что американские власти приняли решение после переговоров с господином Вучичем.

Основная часть акций NIS принадлежит «Газпром нефти» — 44,85% и «Газпрому» — 11,3%. Сербия владеет 29,87% акций. Компания также поставляет электроэнергию в Румынию, Боснию и Герцеговину и Болгарию.

В январе США внесли «Газпром нефть» и около 20 ее дочерних компаний в санкционный список, в том числе NIS. Позже санкции против сербской компании неоднократно откладывались. В начале сентября Александр Вучич по итогам встречи с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что Белград и Москва договорились совместными усилиями решать проблему санкций в отношении NIS.