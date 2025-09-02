Вучич: Россия и Сербия будут вместе решать проблему санкций США против NIS

Президент Сербии Александр Вучич по итогам встречи с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что Белград и Москва договорились совместными усилиями решать проблему американских санкций в отношении сербской нефтекомпании NIS.

«Мы не хотим ничего ни у кого красть и не будем проводить никакой национализации. Мы надеемся, что крупные игроки смогут договориться по этому вопросу»,— сказал господин Вучич (цитата по РТС). Как уточнил президент, Россия и Сербия будут работать, чтобы «сохранить предприятие и его деятельность».

NIS — российско-сербская нефтяная компания. 27 августа США в шестой раз отложили введение санкций в отношении NIS, отсрочка будет действовать до 26 сентября.