США в шестой раз отсрочили санкции против российско-сербской NIS

США в шестой раз отложили введение санкций против российско-сербской нефтяной компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS). Об этом сообщила министр энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: NIS Фото: NIS

«Конечная цель — исключение NIS из санкционного списка Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, и этот процесс не зависит от Сербии»,— сказал она (цитата по сайту министерства).

По словам госпожи Джедович-Ханданович, новая отсрочка будет действовать до 26 сентября. Министр уточнила, что отсрочка позволила Сербии сохранить свою энергетическую безопасность. Предыдущий срок истекал в среду, и 21 августа компания официально запросила продление.