Генпрокуратура и ЦБ хотят привлечь к ответственности «раздолжнителей»

Банк России совместно с Генпрокуратурой обсуждает меры по привлечению к ответственности компаний, обещающих гражданам списание долгов. Об этом сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

«Сейчас смотрим, каким образом можно было бы привлечение к ответственности организовать для такого рода, скажем так, помощников, и, может быть, дальше думать над совершенствованием законодательства»,— уточнил господин Мамута на XXII Международном банковском форуме (цитата по «РИА Новости»).

По словам господина Мамуты, такие организации, которые часто называют «раздолжнителями», особенно активно рекламируют свои услуги в небольших городах, обещая списание и прощение долгов. Он назвал эту схему «болезнью на здоровом рынке взыскания».

Законные способы списания долга — это процедура банкротства при условии отсутствия имущества, а также реструктуризация долга, которая возможна только по соглашению с кредитором.

В России уже принят закон, запрещающий рекламу услуг с обещаниями полного списания долгов. По нему реклама не должна гарантировать или обещать освобождение от долгов, не должна призывать к неисполнению обязательств и не может утверждать существование государственной системы для освобождения от долгов. Закон вступит в силу 1 января 2026 года.

Подробности в материале «Ъ» «Банкротство с физическим лицом» и интервью начальника управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгения Акимова.