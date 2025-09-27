По делу об отравлении суррогатом в Ленобласти задержали восемь человек

Количество задержанных по делу об отравлении суррогатным алкоголем жителей Сланцевского района выросло до восьми, изъято более 1 тыс. литров опасного напитка. Фигуранты проходят по делу о причинении по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК), сообщили в прокуратуре Ленинградской области.

Фото: Telegram-канал Ирины Волк

По данным официального представителя МВД РФ Ирины Волк, одним из задержанных оказался 54-летний житель города Сланцы. В его гараже нашли канистры и бутылки со спиртосодержащей продукцией.

В региональном управлении СКР сообщили, что предъявили обвинения двум жителям Ленобласти, но назвали другую статью — производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК).

Напомним, что за последние несколько дней от контрафактного алкоголя скончались 19 жителей города Сланцы и деревни Гостицы. В организмах нескольких погибших обнаружили метиловый спирт, который, по заключению медиков, и стал причиной трагедии. Задержанный за торговлю смертельным суррогатом местный пенсионер, который ранее уже привлекался к ответственности за подобное, назвал своей сообщницей сотрудницу детского сада.

Подробнее о массовом отравлении в Сланцевском районе — в материале «Ъ-СПб» «Что дед проклятый нам готовит».

Артемий Чулков