Генпрокуратура подала иск к владельцам ТМКП и перегрузочного терминала в Туапсе

Арбитражный суд Краснодарского края (АС КК) принял к производству исковое заявление Генеральной прокуратуры, поданное к компании «Вониксель Лимитед», владеющей ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» (ТМКП), бывшему владельцу компании Олегу Басину, а также ранее задержанному ФСБ владельцу перегрузочного терминала Шахлару Новрузову. Сведения об этом размещены в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Согласно карточке дела, с иском в АС КК обратился заместитель Генерального прокурора РФ. Одновременно он подал и заявление об обеспечение иска, которое суд уже удовлетворил и выдал исполнительный лист. Следующее заседание назначено на 17 октября. Иных подробностей материалы электронного дела не содержат.

В начале сентября «Ъ» писал об аресте в Краснодаре владельца перегрузочного терминала в Туапсе и ресторана «Старый Баку» Шахлара Новрузова. По данным издания, претензии правоохранителей к нему связаны с некоей попыткой присвоить недвижимость стоимостью 919 млн руб. с помощью поддельных документов.

Шахлар Новруз Оглы Новрузов является одним из заметных представителей азербайджанской диаспоры на Кубани. Согласно данным информационно-правовой системы «СПАРК-Интерфакс», он владеет причалом и перегрузочным терминалом в Туапсе (ООО "Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт"),торговой базой (ООО “Дар Фрут»), кафе «Старый Баку» и 36-процентной долей в белореченском сельхозкооперативе «Подгорный».

Согласно сведениям «СПАРКа», компания «Вониксель Лимитед» зарегистрирована на Виргинских островах и вляется полной владелицей ООО «Туапсинский морской коммерческий порт», которое занимается управлением недвижимым имуществом. Ее директор Александр Вовк одновременно возглавляет и ООО «Темрюкский морской перегрузочный терминал», которое ведет деятельность в сфере инфраструктуры морских портов, включая портовые гидротехнические сооружения (причалы, морские терминалы, доки и др.). Бенефициаром компании является Шахлар Новруз Оглы Новрузов.

Третий ответчик по делу — житель Москвы Басин О.Е. Согласно данным «СПАРК», Басин Олег Ефимович являлся владельцем ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» до 2014 года. Сейчас он является совладельцев двух московских компаний, занимающихся недвижимостью (ООО «Маркет» и ООО «Трансстрой Инвесст-С»), а также ООО «Волна» (гостиницы в одноименном поселке Темрюкского района Кубани).

Михаил Волкодав