Аферу ищут в «Старом Баку»

Как стало известно “Ъ”, под арестом остался один из заметных представителей азербайджанской диаспоры на Кубани, владелец перегрузочного терминала в Туапсе и краснодарского ресторана «Старый Баку» Шахлар Новрузов. Он является фигурантом уголовного дела о попытке похитить недвижимое имущество стоимостью 919 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Уроженец Азербайджана Шахлар Новрузов, директор ООО «Кафе “Старый Баку”» и ООО «Дар Фрут», в рамках расследования уголовного дела о покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) останется в следственном изоляторе до 26 сентября. Соответствующее решение Краснодарского краевого суда опубликовано в базе ГАС «Правосудие», мера пресечения в виде содержания под стражей господину Новрузову избрана в общей сложности на шесть месяцев.

Защитник обвиняемого Алексей Абрамов просил суд смягчить бизнесмену меру пресечения, ссылаясь на то, что фигуранту дела исполнилось 60 лет, он имеет постоянное место жительства в Краснодаре, ранее не привлекался к уголовной ответственности, оказывал помощь участникам СВО и награжден медалью «За гражданское мужество».

В свою очередь, следователь управления ФСБ России по Краснодарскому краю, в чьем производстве находится дело, привел доводы о том, что Шахлар Новрузов может скрыться и продолжить заниматься преступной деятельностью. «В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что обвиняемый обладает устойчивыми связями среди сотрудников правоохранительных и судебных органов РФ, через которые может повлиять на ход предварительного следствия»,— говорится в ходатайстве УФСБ, на которое ссылается суд.

Суть обвинений, выдвинутых в отношении Шахлара Новрузова, в правоохранительных органах не раскрывают. Адвокат Алексей Абрамов в разговоре с “Ъ” также не стал говорить о фабуле уголовного дела, ссылаясь на необходимость согласования этого с подзащитным.

Однако, как следует из опубликованного решения суда, в деле идет речь о попытке присвоения 100% долей в уставном капитале некоего общества, рыночная стоимость объектов недвижимости которого составляет 919,4 млн руб. Следствие полагает, что для совершения преступления злоумышленники, в числе которых был Шахлар Новрузов, представили в Прикубанский районный суд Краснодара свидетельство о браке, якобы заключенном в Азербайджане. По данным правоохранительных органов, документ, на основании которого злоумышленники пытались присвоить активы, был фальшивым.

Ранее Шахлар Новрузов возглавлял ООО «Комплекс по переработке сельхозпродукции “Дары Кубани”», которое управляет крупным логистическим объектом в пригороде Краснодара — оптовым рынком по продаже овощей и фруктов. Также господин Новрузов выступает собственником ООО «Предприятие “Туапсинский морской коммерческий порт”». Компания владеет причалом в порту Туапсе и перегрузочным терминалом, который используется для приема импортной плодоовощной продукции.

Анна Перова, Краснодар