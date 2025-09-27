«РИА Новости»: арестованного экс-главу ВСК Минобороны не отпустили на СВО

Следователь не отпустил в зону СВО экс-гендиректора Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны Андрея Белкова. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, господин Белков прошел медкомиссию и заключил контракт с Минобороны. «Однако следователь не стал приостанавливать дело и не отпустил его в зону проведения спецоперации»,— утверждает источник.

Господина Белкова задержали в июле 2024 года. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа — закупке томографа по завышенным ценам. Военный коммерсант не признает вины. Ему грозит от пяти до 10 лет лишения свободы. Вместе с ним по делу проходила гендиректор ООО «Стройхимпроект» Елена Ляхович. В декабре 2024 года ее приговорили к четырем годам лишения свободы условно.

Подробности — в материале «Ъ» «Военный томограф показал коррупцию».