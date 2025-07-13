Прокуратура утвердила обвинение бывшему главе ВСК Минобороны Андрею Белкову

Прокуратура Москвы направила в суд обвинительное заключение в отношении бывшего руководителя гендиректора Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны Андрея Белкова. Об этом «РИА Новости» сообщил адвокат обвиняемого Роман Костенко.

Господина Белкова задержали в июле 2024 года. Тогда он занимал пост советника руководителя управления заказчика капстроительства Минобороны. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа — закупке томографа по завышенным ценам. Военный коммерсант не признает вины. Ему грозит от пяти до 10 лет лишения свободы.

Вместе с ним по делу проходила гендиректор ООО «Стройхимпроект» Елена Ляхович, В декабре ее приговорили к четырем годам лишения свободы условно. Подсудимая полностью признала вину, возместила ущерб в размере 48 млн руб, а ее дело было рассмотрено в особом порядке. Она утверждала, что только выполняла указания господина Белкова. Другой фигурант расследования, главный бухгалтер «Стройхимпроекта» Виктор Билько, по данным «Ъ», вину признает лишь частично.

Подробнее — в материале «Ъ» «Военный томограф показал коррупцию».