Полеты британских истребителей в воздушном пространстве Польши усиливают напряженность на западных границах России, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин. Происшествие с беспилотниками, из-за которых королевские ВВС начали проявлять активность в регионе, он назвал фальшивым предлогом для эскалации.

«Это преподнесено как ответ на недавние инциденты с беспилотниками над этой страной... Это, без сомнения, эскалация, для которой был выбран фальшивый предлог»,— заявил господин Келин в интервью «РИА Новости».

В ночь на 10 сентября в воздушное пространство Польши залетело несколько БПЛА. Власти республики заявили, что беспилотники были российскими. После этого НАТО начало операцию «Восточный страж» для укрепления позиций на восточном фланге. Вскоре Россию снова обвинили в нарушении воздушного пространства стран Европы: сначала Эстония заявила о вторжении трех российских истребителей, а позже о якобы российских беспилотниках заявили власти Дании и Норвегии. В Кремле обвинения называют безосновательными.

