МИД Белоруссии: размещение «Орешника» не означает бездумную гонку вооружений

Белоруссия вынуждена разместить у себя ракетный комплекс «Орешник» российского производства ради безопасности, заявил глава МИД Максим Рыженков. По его словам, это не означает бездумную гонку вооружений.

«Мы не провоцируем дальнейшую конфронтацию,— сказал господин Рыженков на выступлении в ООН (цитата по БЕЛТА).— Наш ответ асимметричен, он носит сугубо оборонительный характер».

Президент России Владимир Путин говорил, что ракетный комплекс будет размещен в Белоруссии до конца года. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск сам будет определять цели применения «Орешника», но «нажимать на кнопку» представители двух стран будут вместе.

На учениях «Запад-2025» в сентябре Россия и Белоруссия отработали развертывание «Орешника». В боевых условиях ракетный комплекс впервые был применен в ноябре 2024 года. Ракета была запущена с полигона Капустин Яр и ударила по заводу «Южмаш» в украинском городе Днепр.