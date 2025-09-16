Россия и Белоруссия отработали развертывание «Орешника» на учениях «Запад-2025»

На российско-белорусских учениях «Запад-2025» войска двух стран отработали развертывание подвижного ракетного комплекса «Орешник». Заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко сообщил, что военные также отработали задачи по нестратегическому ядерному оружию.

«В числе знаковых мероприятий могу отметить планирование и рассмотрение применения нестратегического ядерного оружия, оценку и развертывание ракетного подвижного комплекса "Орешник"»,— цитирует господина Муравейко агентство «БелТА».

Во время учений войска России и Белоруссии также протестировали новые приемы ведения боевых действий в населенных пунктах, в лесисто-болотистой и городской местности.

Учения «Запад-2025» проходят с 12 по 16 сентября. Основные мероприятия проходят в Белоруссии на полигонах в районе города Борисова и деревни Белая Лужа. В учениях поучаствовали приблизительно 13 тыс. военнослужащих.

