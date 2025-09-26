ХК «Автомобилист» проиграл «Локомотиву» в овертайме в Ярославле

Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл «Локомотиву» в регулярном матче КХЛ. Игра прошла в Ярославле и закончилась со счетом 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 1:0) в пользу хозяев.

В составе «Автомобилиста» отличились Алексей Бывальцев и Роман Горбунов. В команде «железнодорожников» голы на счету у Александра Радулова и Егора Сурина. Основное время закончилось вничью — 2:2. В овертайме победную шайбу забросил защитник «Локомотива» Мартин Гернат.

По итогам матча «Автомобилист» занимает пятое место на Востоке (9 очков), «Локомотив» возглавляет Западную конференцию (15 очков).

Следующий соперник команды из Екатеринбурга — казанский «Ак Барс». Встреча пройдет 29 сентября в Екатеринбурге.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что нападающий хоккейного клуба «Автомобилист» Анатолий Голышев дисквалифицирован на полгода из-за нарушения антидопинговых правил. Он вернется на лед 18 октября.

Полина Бабинцева