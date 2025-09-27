Уровень притяжения — 2700 пунктов

Третью неделю подряд индекс Московской биржи показывает снижение. За минувшую неделю он потерял 0,8%, а за три недели — 6%. Во многом это объясняется внутренними факторами, в том числе жесткой ДКП Банка России и планами по увеличению налогового бремени со стороны Минфина. Добавляют негатива и западные политики. Отчасти рынок поддерживают ожидания проведения IPO, в том числе госкомпаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

26 сентября индекс Московской биржи закрылся на отметке 2725,97 пункта. Несмотря на то что этот результат оказался на 0,64% выше закрытия предыдущего дня, за неделю индекс потерял 0,8%. Это уже третья неделя коррекции, и за это время основной фондовый индикатор опустился на 6%.

Негативный фон в основном поддерживался внутрироссийскими новостями. Две недели назад Банк России снизил ключевую ставку всего лишь на 1 п. п., до 17%, не оправдав ожидания рынка (см. “Ъ” от 12 сентября). Это привело к падению индекса IMOEX на 2,4%. На этой неделе Минфин предложил повысить общую ставку НДС с 20% до 22%, что в моменте отбросило индекс на 2,5%, до отметки 2675 пунктов. «Возврат основного индикатора российского рынка в район летних минимумов отражает сомнения инвесторов в скорой реализации позитивных для рынка тенденций — заметного смягчения ДКП, ослабления рубля и снижения геополитической напряженности»,— указывает инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев.

Помимо этого, внешний фон также не поддерживал оптимизм российских инвесторов. На их настроения повлияли последние заявления американского президента Дональда Трампа об украинском конфликте, в том числе о готовности обеспечить бесперебойные поставки вооружения Украине, а также заявления европейских лидеров о намерении полностью отказаться от экспорта российских энергоресурсов, указывают эксперты. Еще одним геополитическим риском, оказывающим давление на российский рынок, является угроза ввода 19-го пакета санкций со стороны европейских государств, которые, вероятно, затронут прежде всего энергетический и банковский сектор, указывает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Рынок стал слишком "новостным"»,— подчеркивает управляющий директор ИК «Риком-Траст» Дмитрий Целищев. По его словам, «отсутствие четкой стратегической линии в заявлениях властей усиливает непонимание инвесторами конъюнктуры, поэтому любое новостное сообщение интерпретируется в крайних сценариях как сигнал к действию».

Тем не менее индекс пока остается выше психологически важного уровня в 2700 пунктов. Отчасти поддерживающим фактором являются «подросшие цены на нефть», отмечают в «Финаме». По данным Investing.com, стоимость нефти марки Brent к концу сентября приблизилась к отметке $70 за баррель, тогда как с начала августа в основном находилась в районе $65–67 за баррель. К тому же угрозы геополитических рисков не предопределены, содержание нового секционного пакета пока неизвестно, полный отказ Европы от российских энергоносителей запланирован на 2027 год. Часть инвесторов также надеется, что американский президент «вновь изменит свое мнение» в отношении России, заявили в «Финаме».

Рынок также поддерживает возможность выхода на IPO ряда российских компаний до конца 2025 года, в том числе планируемое на конец ноября размещение АО «Дом.РФ». «Подготовка государственного IPO придает рынку локальный позитив, создавая ожидания новых крупных игроков и стимулируя краткосрочные инвестиции, что помогает удерживать индекс на текущих уровнях»,— считает аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Дмитрий Вишневский. «Новые IPO — это позитив для рынка, так как увеличится количество крупных компаний, которые могут выплачивать дивиденды и становиться компонентами индексов»,— отмечает и ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвеста» Никита Бредихин.

В то же время конъюнктура складывается пока не в пользу новых эмитентов. На российском рынке «сложилась практика не очень успешной динамики акций после первичного размещения», указывает господин Бредихин. По оценке “Ъ”, акции более чем половины эмитентов, которые провели IPO в 2023–2025 годах, сейчас торгуются ниже цены размещения (см. “Ъ” от 24 сентября). Причем у десяти компаний акции подешевели на 40–65%.

По оценке эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмилы Рокотянской, к концу года при удачном стечении обстоятельств индекс может вернуться к уровню 3000 пунктов. Однако, по мнению экспертов, в ближайшие недели он зафиксируется на нынешнем уровне. «Сейчас индекс нашел баланс, но любое значимое событие может нарушить это равновесие»,— отмечает господин Бредихин.

Андрей Ковалёв