Сотрудники провели акцию

Котировки акций «ДжетЛенда», единственной компании, вышедшей на IPO в 2025 году, за два дня потеряли почти половину своей стоимости и упали до минимума со времени размещения. Падение котировок спровоцировали продажи акций сотрудниками «ДжетЛенда». Впрочем, компания намерена поддерживать котировки и рассматривает проведение buyback.

23 сентября на торгах «СПБ Биржи» котировки акций «ДжетЛенд Холдинга», единственной компании, вышедшей на IPO в 2025 году (см. “Ъ” от 26 марта), рухнули на 22%, до 33,5 руб. За два дня акции потеряли в цене 39%, достигнув минимальной отметки за все недолгое время обращения. При этом объем торгов за два дня составил почти 80 млн руб., почти столько же, сколько за предшествующий месяц. Впрочем, большую часть времени после размещения котировки акций оставались ниже уровня 50 руб., но с середины августа их стоимость поднялась до 50–55 руб.

Причиной резкого обрушения котировок последних дней были продажи акций сотрудниками компании после окончания периода lock-up, во время которого действовал запрет на совершение сделок с этими ценными бумагами. В компании отмечают, что эти акции передавались сотрудникам в рамках программы мотивации. Гендиректор «ДжетЛенд Холдинга» Роман Хорошев пояснил “Ъ”, что «сотрудники получили акции по цене 0,01 копейки» в четвертом квартале 2024 года и первом полугодии 2025 года. При этом основные владельцы компании — Роман Хорошев и Евгений Усков — свои акции не продавали. «Даже если продавал не менеджмент, а сотрудники, это не позитивный сигнал, так как эти инвесторы видят компанию изнутри»,— считает аналитик ФГ «Финам» Никита Степанов.

«ДжетЛенд Холдинг», владеющий краудлендинговой платформой JetLend, провел IPO в марте 2025 года. Цена размещения составила 60 руб., что соответствовало нижней границе первоначального диапазона. Согласно отчетности по МСФО, в первом полугодии 2025 года выручка компании составила 225,5 млн руб., снизившись на 39% по сравнению с прошлым годом. При этом операционные расходы выросли на 37%, до 495 млн руб. Большая их часть пошла на маркетинг и вознаграждение работникам компании. В результате убыток за отчетный период превысил 249 млн руб., тогда как год назад компания показала прибыль в 15 млн руб.

По оценке экспертов, отчасти причиной резкой продажи акций являются слабые финансовые показатели компании. Причем компания «изначально выходила по очень высокой оценке», отмечает директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Петров. При этом по окончании lock-up-периода акционеры практически всегда намерены продать часть акций, чтобы получить деньги. «Истечение периода lock-up показало снижение инвестиционной привлекательности платформы»,— считает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев. «Размер падения напрямую зависит от финансового состояния компании и объема заблокированных акций»,— отмечает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвеста» Никита Бредихин. В рамках IPO эмитент разместил 10 млн акций, при этом за прошедшие годы в рамках мотивационной программы было передано около 5,6 млн акций, причем 1,5 млн акций — бывшим сотрудникам.

Рыночная конъюнктура также способствовала падению котировок. По оценке “Ъ”, к настоящему времени акции более чем половины эмитентов, которые провели IPO в 2023–2025 годах, торгуются ниже цены размещения. Причем у десяти компаний акции подешевели на 40–65%.

В компании намерены принять меры для поддержания котировок. По словам господина Хорошева, рассматривается «возможность подключения маркетмейкинга», также «в процессе обсуждения находится вариант buyback». Кроме того, в «ДжетЛенде» заявили, что продолжают следовать стратегии по выходу на операционную прибыль в четвертом квартале 2025 года и двукратный рост выручки в 2026 году.

Вместе с тем сам сегмент краудлендинга является достаточно рисковым, учитывая высокую ключевую ставку, указывают эксперты. На показатели компании также давит конкуренция. «Рынок уже переполнен — от крупных банков и брокеров до независимых финтех-стартапов. Сегмент по-прежнему перспективный, но золотые времена для инвестплатформ уже прошли»,— отмечает Олег Абелев.

