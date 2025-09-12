Инвесторы обожглись на ставке

Сохранение консервативной позиции Банка России в отношении денежно-кредитной политики, снизившего ключевую ставку всего лишь до 17%, стало неприятным сюрпризом для участников финансового рынка. В результате индекс Московской биржи (MOEX: MOEX) потерял 2,4%, откатившись к значениям месячной давности. Прервалась и игра на повышение курсов иностранных валют. В условиях сохранения жесткой монетарной политики участники рынка ожидают коррекции на долговом рынке, однако значительного спада котировок акций уже не ждут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Решение ЦБ снизить ключевую ставку лишь на 100 базисных пунктов (б. п.), до 17%, оказалось неприятным сюрпризом для большинства инвесторов. Еще накануне опросы аналитиков со стороны агентств говорили в пользу снижения ставки на 200 б. п., однако позиция регулятора оказалась более сдержанной. В условиях неоправдавшихся ожиданий инвесторы предпочли сбросить часть портфеля, причем продажи усилились после выступления по итогам заседания главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. По итогам основной сессии индекс Московской биржи (IMOEX) снизился почти на 2,4%, до 2839 пунктов, откатившись к показателям месячной давности.

При этом большинство высоколиквидных акций потеряли в цене 1–3%. В частности, акции Сбербанка — 1%, НОВАТЭКа — 1,6%, «Т-Технологий» и ЛУКОЙЛа — 2,8%, «Газпрома» — 3,2%.

«Нынешнее снижение котировок — типичная реакция при пересмотре ожиданий в сторону более осторожных действий регулятора»,— отмечает аналитик рынка акций ИФК «Солид» Денис Масленников.

При этом сильнее всего просели котировки компаний с повышенной долговой нагрузкой. У таких эмитентов соотношение Net Debt/EBITDA (показатель, характеризующий закредитованность эмитента) превышало 4х, тогда как в среднем по рынку он находился ниже 2х. В частности, акции «Самолета» падали в цене на 6%, «Сегежа Групп» и «Мечела» — на 5%.

Для подобных эмитентов более значительное снижение ключевой ставки означало бы «более быстрое снижение стоимости будущих заимствований», указывает аналитик «Альфа-Инвестиций» Анастасия Бойко. Дополнительное давление на российский фондовый рынок оказали слова-предупреждения президента США Дональда Трампа о «серьезном ударе» по банкам, торговле и нефтяному сектору России, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

Замедление темпов снижения ключевой ставки привело к снижению индекса гособлигаций Московской биржи (RGBI) почти на 1%, до 119 пунктов.

«Ранее доходности по облигациям почти на всей длине кривой бескупонной доходности находились значительно ниже 14% годовых, что отражало ожидания рынка по более быстрому снижению ключевой ставки»,— отмечает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин.

Вместе с тем жесткая позиция ЦБ поддержала рубль — курсы иностранных валют откатились от многомесячных максимумов, достигнутых накануне. Так, биржевой курс юаня опустился до 11,75 руб./CNY, потеряв за день 1,7%. Внебиржевой курс доллара вернулся к 83,8 руб./$, на 0,8% ниже закрытия предыдущего дня.

По мнению участников рынка, замедление темпов снижения ключевой ставки стало сигналом к тому, что ожидать достижения 14% к концу 2025 года не стоит. Они оценивают, что ставка достигнет лишь значений 15–16%. Тем более что, как заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, снижение ставки на заседании ЦБ в октябре не определено, так как регулятор будет учитывать состояние экономики, кредитования и инфляционных ожиданий. По прогнозу Банка России, годовая инфляция в 2025 году должна снизиться до 6–7%, а в 2026 году — до 4%. Однако в сентябре 2025 года годовая инфляция по данным Росстата превысила 8%.

Учитывая риторику регулятора, можно предположить, что в ДКП сохранится повышенная жесткость, отмечает директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг. «Пауза в текущем цикле снижения ключевой ставки возможна»,— считает экономист ИК «Ренессанс Капитал» Андрей Мелащенко. По его мнению, причиной такого решения может стать неприятный сюрприз со стороны бюджета — существенное расширение дефицита на этот и следующий годы. Кроме того, причиной может стать и более активный, чем ожидал регулятор, рост кредитного портфеля, отмечает эксперт.

Вместе с тем продолжения коррекции на рынке акций участники рынка в ближайшее время не ожидают, в течение месяца индекс будет находиться вблизи 2900 пунктов. «Есть надежда, что в начале новой недели рынок "выпустит весь пар" и далее ситуация стабилизируется в ожидании новых макроданных по России»,— считает Юрий Кравченко. Как отмечает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев, для роста рынка потребуется либо «устойчивый сигнал на дефляцию, либо устойчивые геополитические сигналы о деэскалации напряженности».

Андрей Ковалёв