В России выявили 1,2 млн дропперов

В России выявлено около 1,2 млн дропперов — посредников в мошеннических операциях с кражей денег с банковских карт. Об этом сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.

Каждый месяц в России выявляют 100 тыс. счетов дропперов. По словам господина Шабли, в начале 2024 года большинство дропперов открывали счета в одном-двух банках. После ужесточения онлайн-контроля они стали открывать счета одновременно в 20-30 кредитных организациях.

«Каждый банк не видит дропа, который к нему приходит на обслуживание, для этого требуется определенное время начала им операций, свойственных дропам»,— сказал Богдан Шабля на Международном банковском форуме (цитата по РБК).

В июне президент Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности для дропперов. За передачу карты предусмотрен штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб., обязательные работы или ограничение свободы до двух лет. За использование чужих карт грозит штраф от 300 тыс. до 1 млн руб. с принудительными работами на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до шести лет.

