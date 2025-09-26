Первым лицом к лицу

Ежедневно обрастающая новыми подробностями тема о возможном исключении израильских сборных и клубов из соревнований под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) получила весьма интересное продолжение. Газета The Times выяснила, что к лидерам национальных федераций вида обратился лично премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Nathan Howard / Pool / Reuters

Фото: Nathan Howard / Pool / Reuters

Тема о возможном отстранении сборной Израиля от соревнований под эгидой UEFA — с каждым днем становится все горячее. Еще в начале этой недели казалось, что ситуация стабилизировалась, и до введения серьезных санкций не дойдет (см. «Ъ» от 24 сентября). Однако впоследствии дело приобрело довольно опасный для израильских перспектив оборот, потребовавший, видимо, личного вмешательства премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

25 сентября газета The Times сообщила, что UEFA уже на следующей неделе планирует экстренно созвать исполком для проведения голосования об отстранении израильских команд.

Источники издания также сообщили, что «подавляющее большинство членов комитета и федераций поддерживают» введение жестких мер, указывая на ситуацию с российской сборной.

Она была отлучена от международных соревнований практически сразу после начала специальной военной операции на Украине.

26 сентября The Times сообщила о новом повороте. Как утверждает издание, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «лично позвонил нескольким крупным футбольным функционерам и попытался убедить их не предпринимать никаких действий». Подробности телефонных разговоров не уточняются. Неизвестен и перечень собеседников израильского лидера.

Потенциально решение исполкома UEFA может ударить не только по тель-авивскому «Маккаби» (он играет в основном этапе Лиги Европы), но и по сборной страны, проходящей отбор на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике и занимающей третье место в квалификационной группе I.

Да, мировое первенство проводится под эгидой Международной федерации футбола (FIFA), пока, кажется, избравшей более осторожную тактику.

Однако проведение отборочного турнира — это зона ответственности UEFA. В случае отстранения израильская команда не сможет провести ни один из трех оставшихся матчей: против норвежцев, итальянцев и молдаван. Примечательно, что в исполкоме UEFA есть представители Норвегии и Италии, сборные которых как раз опережают израильтян.

Источники The Tmes сомневаются, что вмешательство господина Нетаньяху может серьезно повлиять на финальное решение. Они указывают на то, что премьер-министра воспринимают как «движущую силу действий Израиля в секторе Газа», которые группа независимых экспертов, собранная Советом по правам человека ООН, признала геноцидом.

Другое дело, что на UEFA и FIFA оказывается давление и с других сторон. Прежде всего, со стороны американской. Так, в четверг портал The Athletic распространил заявление неназванного сотрудника Госдепартамента США. Тот подчеркнул, что будут приложены «все усилия, чтобы полностью пресечь любые попытки отстранить национальную сборную Израиля от участия в чемпионате мира». А по данным The Times, от резких шагов главу FIFA Джанни Инфантино предостерег лично Дональд Трамп.

Роман Левищев