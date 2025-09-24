Израильский футбол избежал российской судьбы

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) не станет отстранять израильские клубы и сборные от участия в континентальных турнирах. Ранее израильские СМИ сообщали, что ситуация сложная и израильские команды находятся в шаге от того, чтобы повторить судьбу российских, не участвующих в международных соревнованиях с 2022 года. Но благодаря вмешательству США руководство UEFA удалось убедить в том, что поступать с Израилем, как с Россией, нельзя.

Вопрос об отстранении израильских футбольных клубов и сборных от турниров, проводимых под эгидой UEFA, снят с повестки дня. С таким утверждением выступило издание Israel Hayom. Ранее и оно, и, например, израильский телеканал Channel 12, ссылаясь на источники в правительственных и спортивных кругах, сообщали, что уже на этой неделе исполком UEFA может принять соответствующее решение об отстранении.

По утверждению Israel Hayom, ситуация была чрезвычайно сложной, поскольку из 20 членов исполкома UEFA «только представители двух или трех стран выступали против санкций». Остальные якобы не в восторге от действий Израиля в секторе Газа и потому поддерживали активно лоббировавшееся властями Катара (израильские ВВС в начале сентября нанесли удары по столице страны Дохе) решение о санкциях.

Собеседник Channel 12 утверждал, что ситуация настолько серьезная, что израильский спорт находится в шаге от повторения судьбы российского.

Напомним, что после начала специальной военной операции на Украине международные спортивные федерации по рекомендации Международного олимпийского комитета отстранили наши команды и спортсменов от турниров. На данный момент российские спортсмены могут выступать в отдельных видах спорта в индивидуальных дисциплинах и только под нейтральным флагом. При этом им приходится проходить через сложные схемы фильтрации. «Но мы работаем над этим вопросом как на политическом, так и на спортивном уровне»,— поведал источник.

В итоге Израилю удалось отбиться. Как утверждает Israel Hayom, были подключены связи как в дипломатических, так и в футбольных кругах, а также «среди уважаемых людей из мира спорта». Но ключевой стала поддержка США. Американцы сумели убедить UEFA в том, что Израиль наказывать нельзя. Таким образом тель-авивский «Маккаби» сможет выступить в Лиге Европы, а сборная Израиля сыграть в Лиге Наций. Но Israel Hayom отмечает, что ситуация может измениться в любой момент и «битва за место в международном футболе еще далека от завершения».

В последнее время в мире все чаще раздаются призывы к тому, чтобы ввести в отношении израильского спорта санкции. Еще в конце августа издание The Times сообщало, что ряд европейских футбольных клубов неофициально обращались в UEFA с просьбой продумать схему жеребьевки континентальных турниров, исключающую пересечение с израильскими командами.

Кроме того, выступление израильских спортсменов уже давно вызывает протесты пропалестински настроенных демонстрантов во многих странах.

Самый яркий пример — недавно завершившаяся испанская веломногодневка Vuelta. Она сталкивалась с трудностями, создаваемыми антиизраильскими протестами. Противники политики Израиля не раз и не два вставали на пути спортсменов. Их целью были участники команды Israel—Premier Tech (IPT), но страдали в итоге все. Организаторам приходилось менять маршруты этапов и сокращать некоторые из них. Финальный этап и вовсе пришлось отменить, а церемония награждения прошла на парковке отеля. В итоге ряд команд вообще пригрозили отказаться от участия в будущих соревнованиях, если в них будет гоняться IPT.

Следом компания по производству велосипедов Factor сообщила, что разорвет контракт с командой, если она не сменит название и продолжит выступать под израильской лицензией. К отстранению израильских команд призывают и структуры ООН. Группа независимых экспертов, собранная Советом по правам человека ООН 23 сентября выступила с заявлением, в котором призвала Международную федерацию футбола (FIFA) и UEFA наказать израильские команды. Эксперты назвали такой шаг «необходимым ответом на продолжающийся геноцид».

«Сборные, представляющие страны, ответственные за массовые нарушения прав человека, могут и должны быть дисквалифицированы»,— считают эксперты. Но они отметили, что «бойкот должен быть направлен на государство Израиль, а не на отдельных спортсменов». «Мы всегда считали, что люди не несут ответственности за действия своих правительств, так что не должно быть санкций в отношении атлетов только из-за их гражданства. А сборные и клубы могут и должны быть отстранены так же, как это случалось ранее»,— отметили эксперты. О том, что российские спортсмены были наказаны именно по признаку гражданства, эксперты ООН предпочли не вспоминать.

Александр Петров