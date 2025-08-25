«Альфа-банк» снизил прогноз по цене акций БСПб на 18% после квартального отчета

Прогнозная стоимость акций банка «Санкт-Петербург» по оценке «Альфа-банка» снизилась с 500 до 410 рублей за штуку, сообщает «Интерфакс». Такие выводы аналитики сделали после публикации отчетности БСПб по МСФО за II квартал 2025 года.

Также снижена рекомендация для этих бумаг с «выше рынка» до «на уровне рынка».

Петербургский банк 22 августа снизил прогнозы по основным финансовым показателям — рентабельность капитала (с 20% до 18%), отношение расходов к доходам (с 30% до 31-32%), стоимость риска (со 100 б.п. до 200 б.п.).

Чистая прибыль БСПб по МСФО во II квартале снизилась на 19,2% год к году — до 9,1 млрд рублей, рентабельность капитала составила 17%.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что акции банка «Санкт-Петербург» упали более чем на 6% после публикации отчетности.

Артемий Чулков