Акции банка «Санкт-Петербург» упали более чем на 6% после публикации отчетности

После публикации отчетности за II квартал и первое полугодие 2025 года акции банка «Санкт-Петербург» (БСПб) потеряли более 6% стоимости на Московской бирже. Согласно данным с сайта организатора торгов, 22 августа акция стоит 364,25 рубля.

Согласно опубликованным сегодня данным, чистая прибыль банка по МСФО в первом полугодии увеличилась на 1,4% год к году и достигла 24,7 млрд рублей. Во втором квартале II квартале показатель снизился на 19,2% к аналогичному периоду прошлого года, до 9,1 млрд рублей.

Наблюдательный совет БСПб рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие 2025 года в размере 16,61 руб. на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля на одну привилегированную. В сумме на них могут направить 7,4 млрд рублей. За 2024 год банк выплатил 56,98 рубля на обыкновенную акцию и 0,44 рубля на привелигированную, в сумме — 25,4 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» снизилась на 58% к июлю прошлого года.

Артемий Чулков