Израиль решил транслировать речь Нетаньяху в ООН по громкоговорителям в Газе

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его речь с трибуны на Генассамблее ООН в Нью-Йорке транслировалась в прямом эфире в телефонах жителей сектора Газа. Это стало возможным «благодаря особым усилиям израильской разведки», добавил он. Его слова приводит CNN.

Выступление также передавалось через громкоговорители на границе с сектором Газа, утверждает господин Нетаньяху. Шесть жителей разных районов анклава сообщили CNN, что не получили сообщения с трансляцией на телефон.

Во время выступления Биньямин Нетаньяху назвал «антисемитской ложью» обвинения в геноциде и военных преступлениях в секторе Газа. Он также сравнил нападение «Хамаса» на Газу 7 октября 2023 года с террористическими атаками на Всемирный торговый центр в США 11 сентября 2001 года.