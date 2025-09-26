Нетаньяху сравнил нападение «Хамаса» на Газу с терактом 11 сентября в США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая с трибуны на Генассамблее ООН, сравнил нападение «Хамаса» на Газу, которое произошло 7 октября 2023 года, с серией террористических атак на Всемирный торговый центр в США 11 сентября 2001 года.

«Предоставить палестинцам государство в одной миле от Иерусалима после 7 октября — это все равно что предоставить "Аль-Каиде" (признана в РФ террористической организацией и запрещена.— "Ъ") государство в одной миле от Нью-Йорка после 11 сентября»,— сказал Биньямин Нетаньяху.

Перед вылетом в США господин Нетаньяху заявил, что не допустит создания палестинского государства. Эту мысль он повторил сегодня с трибуны ООН.

7 октября 2023 года боевики «Хамаса» вторглись на территорию Израиля и напали на посетителей музыкального фестиваля в кибуце Реим вблизи границы с сектором Газа. В тот день палестинские боевики похитили и увезли в анклав 253 израильтянина. В результате атаки погибли 1,2 тыс. израильтян.

Анастасия Домбицкая