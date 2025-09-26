Нетаньяху назвал обвинения Израиля в геноциде палестинцев «антисемитской ложью»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал «антисемитской ложью» обвинения в геноциде и военных преступлениях в секторе Газа. По его словам, если жителям анклава не хватает еды, то это вина движения «Хамас».

«Для Израиля каждая жертва среди мирного населения — это трагедия. Для "Хамас" это стратегия»,— сказал премьер Израиля, выступая на Генассамблее ООН (запись опубликована на сайте ООН). Он добавил, что израильская армия делает все возможное для того, чтобы уберечь мирных жителей сектора Газа от опасности.

Биньямин Нетаньяху также обвинил в антисемитизме государства, которые признали государственность Палестины. За неделю такое решение приняли власти Великобритании, Франции, Канады и Австралии. «Годами я препятствовал созданию этого террористического государства, сталкиваясь с огромным давлением внутри страны и за рубежом»,— добавил премьер. Создание Палестины, по его словам, станет «национальным самоубийством» для Израиля.

Перед выступлением Биньямина Нетаньяху зал Генассамблеи ООН покинули несколько сотен дипломатов из арабских, мусульманских, африканских и некоторых европейских государств. Сам премьер Израиля вышел на трибуну с QR-кодом на пиджаке, который ведет на сайт об атаке «Хамаса» на Израиль 7 октября 2023 года.