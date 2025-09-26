Решение по статусу Паралимпийского комитета России будет принято 27 сентября

Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) 27 сентября примет решение по вопросу статуса Паралимпийского комитета России (ПКР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник.

По данным собеседника агентства, изначально решение должно было быть принято в пятницу. Рассмотрение этого вопроса было перенесено «по техническим вопросам».

В 2023 году Генассамблея МПК проголосовала за двухлетнее частичное приостановление членства ПКР, под которым подразумевается запрет на проведение международных соревнований в России. При этом спортсменам разрешается принимать участия в Паралимпиаде и других турнирах на условиях МПК.

На Паралимпийских играх 2024 года выступили 85 российских атлетов в нейтральном статусе. Они завоевали 64 медали (20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовые).

Таисия Орлова