Преступник совершил членовредительство

Вечером 14 августа на выходе из Камышинского городского суда (Волгоградская область) индивидуальный предприниматель Сергей Кибальников выстрелами из ружья смертельно ранил судью Василия Ветлугина, а затем добил его ножом, отрезав жертве половой орган. Подозреваемый, которого задержали на месте преступления, признал вину. Причиной убийства стать ревность — как выяснил “Ъ”, супруга бизнесмена Елена Кибальникова работает в горсуде секретарем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Председатель СКР Александр Бастрыкин 15 августа поручил и. о. руководителя следственного управления (СУ) ведомства по Волгоградской области Дмитрию Буравцеву подготовить доклад об убийстве в Камышине федерального судьи Василия Ветлугина. О происшествии вечером 14 августа сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

По данным силовиков, нападение на 40-летнего судью произошло в 17:00 на выходе из расположенного на Советской улице Камышинского городского суда.

Судью Ветлугина расстреляли, отрезали ему половой орган и воткнули нож в глаз. Сотрудники МВД задержали 47-летнего подозреваемого по горячим следам.

В региональном СУ СКР возбудили уголовное дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ), и незаконном хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). В пресс-службе ведомства “Ъ” уточнили, что, вопреки распространяемой в СМИ информации, фигурант не является участником боевых действий. Подозреваемый — бизнесмен, занимающийся перевозками. Он уже признал вину.

“Ъ” выяснил, что речь идет о Сергее Кибальникове. В 2009 году он был признан банкротом.

Бизнесмен вновь зарегистрировался как ИП в марте 2024 года. До этого был учредителем ныне ликвидированных ООО «Ноев ковчег» и ООО «Зодиак». Компании также занимались перевозкой пассажиров.

Господа Кибальников и Ветлугин встречались и раньше. В 2019 году судья удовлетворил иск коммерсанта к купившему с торгов его катер камышанину. Последний сдал судно на металлолом, не переоформив право собственности, из-за чего с Сергея Кибальникова продолжили взимать налог.

По одной из версий, причиной убийства могла послужить ревность. “Ъ” выяснил, что судья Ветлугин работал вместе с супругой фигуранта Еленой Кибальниковой. Последняя является секретарем Камышинского горсуда.

Дарья Васенина, Саратов