Гендиректору «Башспирта» продлили арест до 30 октября

Советский районный суд Уфы продлил до 30 октября арест гендиректора АО «Башспирт» (принадлежит республике) Раифа Абдрахимова.

Фото: Дмитрий Колпаков Раиф Абдрахимов, гендиректор "Башспирта"

Фото: Дмитрий Колпаков

Господин Абдрахимов обвиняется в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, экс-вице-премьер Башкирии, в 2022 году возглавив подконтрольное государству предприятие, не расторг заведомо невыгодные соглашения об аренде двух помещений в центре Уфы, заключенные предыдущими топ-менеджерами. Из-за бездействия Раифа Абдрахимова ущерб «Башспирту» составил более 103 млн руб., считают в СКР. 29 августа он был арестован.

Ранее за руководителя госкомпании публично вступился глава Башкирии Радий Хабиров. «Раиф Рамазанович выполнил очень сложную работу. Он вытащил предприятие»,— заявлял господин Хабиров.

Олег Вахитов