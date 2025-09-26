Гендиректору «Башспирта» продлили арест до 30 октября
Советский районный суд Уфы продлил до 30 октября арест гендиректора АО «Башспирт» (принадлежит республике) Раифа Абдрахимова.
Раиф Абдрахимов, гендиректор "Башспирта"
Фото: Дмитрий Колпаков
Господин Абдрахимов обвиняется в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
По версии следствия, экс-вице-премьер Башкирии, в 2022 году возглавив подконтрольное государству предприятие, не расторг заведомо невыгодные соглашения об аренде двух помещений в центре Уфы, заключенные предыдущими топ-менеджерами. Из-за бездействия Раифа Абдрахимова ущерб «Башспирту» составил более 103 млн руб., считают в СКР. 29 августа он был арестован.
Ранее за руководителя госкомпании публично вступился глава Башкирии Радий Хабиров. «Раиф Рамазанович выполнил очень сложную работу. Он вытащил предприятие»,— заявлял господин Хабиров.