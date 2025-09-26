Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Гендиректору «Башспирта» продлили арест до 30 октября

Советский районный суд Уфы продлил до 30 октября арест гендиректора АО «Башспирт» (принадлежит республике) Раифа Абдрахимова.

Раиф Абдрахимов, гендиректор "Башспирта"

Раиф Абдрахимов, гендиректор "Башспирта"

Фото: Дмитрий Колпаков

Раиф Абдрахимов, гендиректор "Башспирта"

Фото: Дмитрий Колпаков

Господин Абдрахимов обвиняется в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, экс-вице-премьер Башкирии, в 2022 году возглавив подконтрольное государству предприятие, не расторг заведомо невыгодные соглашения об аренде двух помещений в центре Уфы, заключенные предыдущими топ-менеджерами. Из-за бездействия Раифа Абдрахимова ущерб «Башспирту» составил более 103 млн руб., считают в СКР. 29 августа он был арестован.

Ранее за руководителя госкомпании публично вступился глава Башкирии Радий Хабиров. «Раиф Рамазанович выполнил очень сложную работу. Он вытащил предприятие»,— заявлял господин Хабиров.

Олег Вахитов