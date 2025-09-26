Без права передышки

Суровый приговор экс-президенту Франции Николя Саркози был встречен французской общественностью со смешанными чувствами: левые откровенно злорадствовали, правые выражали искреннее сочувствие и поддержку. Между тем одной из интересующих публику тем стало то, где именно бывшему главе государства предстоит отбывать срок и придется ли ему действительно провести за решеткой все пять лет, к которым его приговорил суд. С подробностями — корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Экс-президент Франции Николя Саркози

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Во Франции — событие, не имеющее прецедента в истории Пятой республики: бывший президент страны приговорен к тюремному заключению. 25 сентября парижский суд признал Николя Саркози участником «преступного сообщества» и назначил ему пять лет лишения свободы, из которых два условно, штраф и пять лет запрета занимать государственные должности.

Особенность приговора, поразившая всех, заключается в том, что он сопровождается «немедленным исполнением». Это означает, что даже при оспаривании приговора его итогов осужденный будет ожидать за решеткой. Сразу после заседания Николя Саркози выступил крайне эмоционально, пообещав продолжить борьбу. «Я буду биться до последнего вздоха»,— заявил он, обвинив суд в «ненависти без границ». И немедленно объявил об апелляции, добавив, что будет «спать в тюрьме с гордо поднятой головой».

Эта фраза вызвала град насмешек — в самом деле, удобно ли спать в такой позе? «Спасибо Николя Саркози и республиканцам за то, что они всегда подают пример»,— язвительно заметила лидер партии «Зеленые» Марин Тонделье. Активистка «Непокоренной Франции» Манон Обри добавила: «Странно, что мы больше не слышим от правых обвинений в судебной мягкости».

Злорадство левых отчасти уравновесилось сочувствием и возмущением правых. Председатель «республиканцев» Брюно Ретайо заявил о своей «дружбе, которая выдержит испытание», глава этой фракции в Национальной ассамблее Лоран Вокье выразил «полную поддержку и признательность государственному деятелю и человеку», а мэр Ниццы Кристиан Эстрози подчеркнул, что «ни одно судебное решение не сможет перечеркнуть того человека, каким он был».

При этом защитники Саркози не преминули напомнить, что председательствовавшая на процессе судья Натали Гаварино еще в 2011 году выступала против переизбрания Николя Саркози и участвовала в протестных митингах, намекнув на ее небеспристрастность.

Даже икона крайне правых Марин Ле Пен, никогда не питавшая симпатий к Николя Саркози, осудила «личную враждебность» со стороны судей. Она обрушилась с критикой на институт немедленного исполнения приговора, заявив, что это «опасно для презумпции невиновности». Эта позиция созвучна ее собственной ситуации: в случае проигрыша в апелляции после вынесенного ей 31 марта приговора она сама рискует оказаться без права избираться.

Согласно закону, осужденный экс-президент должен 13 октября явиться к судье по исполнению наказаний. В течение четырех месяцев после этого — до 13 февраля — его отправят за решетку.

Уже обсуждают, где именно будет отбывать срок бывший глава государства. Формально его могут направить в любую тюрьму департамента Иль-де-Франс — Флери-Мерожи, Френ или Осни. Однако все указывает на то, что экс-президент окажется в парижской тюрьме Сантэ, в «секторе для уязвимых лиц». Здесь условия относительно мягкие: индивидуальные камеры площадью 9–12 кв. м, собственный душ, прогулки в отдельном дворе. Речь не идет о «режиме привилегий» или «ВИП-камерах», но администрация понимает, что Саркози — не обычный арестант.

Возраст бывшего президента — 70 лет — дает ему юридическое право просить об условно-досрочном освобождении. Возможны и более мягкие сценарии: электронный браслет или режим полусвободы. Закон предусматривает, что пожилой заключенный может обратиться к судье по исполнению наказаний практически сразу после оглашения приговора. Однако проблема в том, что это право связано только с приговором, ставшим окончательным. Если Саркози обжалует решение (а он уже заявил, что сделает это), он должен будет дождаться в тюрьме апелляции, а затем, возможно, и кассации.

Французская конституция позволяет президенту республики даровать помилование. Некоторые правые политики уже обратились к Эмманюэлю Макрону с подобным призывом. Но глава государства вряд ли рискнет: помилование экс-президента, обвиненного в коррупционных связях, было бы воспринято обществом как оскорбление принципа равенства перед законом.

Вероятнее всего, Макрон сохранит молчание, оставив решение за судебной системой.

К тому же и сам Саркози категорически отверг возможность обращения с просьбой о помиловании, поскольку для него это означает расписаться в собственной виновности.

С момента вынесения приговора и тем более после того, как он окажется за решеткой парижской тюрьмы, Николя Саркози становится символической фигурой. Политик, приведший правых к победе в 2007 году, превращается в первого президента Пятой республики, отправленного в тюрьму. В этом смысле приговор выходит за пределы его личной судьбы — речь идет о кризисе целого политического класса. Несомненно, что Франция вступила на неизведанную территорию: бывший президент в камере, страна разделена между возмущением и криками радости, правовая система вновь поставлена под сомнение и слева, и справа.

Эмоциональный фон процесса проявился в жесте супруги экс-президента. После выхода из зала суда, сразу за интервью Саркози, Карла Бруни в полном молчании с демонической улыбкой сорвала чехол с микрофона журналистов Mediapart, бросив его на землю. Именно Mediapart в 2011 году опубликовал первые разоблачения о возможном ливийском финансировании Саркози, остановив президента перед новым выборным сроком. При этом выпад актрисы и певицы выглядел не вспышкой раздражения, а красивым жестом презрения в сторону медиа, которое положило начало нынешнему делу, поспешным приговорам суда и общественного мнения.

Алексей Тарханов