Турецкая Botas подписала контракт с США на поставку 70 млрд куб. м СПГ

Турецкая энергетическая госкомпания Botas подписала контракт на поставку около 70 млрд куб. м сжиженного природного газа (СПГ) с американской Mercuria. Об этом сообщил в соцсети X министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

Сделка рассчитана на 20 лет и предполагает поставку примерно 4 млрд куб. м в год. Начало поставок назначено на 2026 год. Стороны подписали договор в Нью-Йорке в рамках визита турецкой делегации на Генеральную Ассамблею ООН.

Господин Байрактар объяснил, что это соглашение — часть долгосрочных планов Турции в области безопасности поставок, стабильности цен и диверсификации ресурсов. Сделка станет предметом разговора на грядущей встрече президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана с американским коллегой Дональдом Трампом.

Турецкий министр за время своего визита в Нью-Йорк не ограничился сделкой с Mercuria. Спустя полчаса после сообщения о сделке с группой Алпарслан Байрактар написал, что Botas заключила предварительное соглашение на поставку 5,8 млрд куб. м в год с австралийской Woodside Energy. Трансфер энергоносителей рассчитан на девять лет, при этом большая часть газа будет доставляться с терминала «Луизиана СПГ» в Мексиканском заливе США.

22 сентября Алпарслан Байрактар встретился с руководством компании Hartree, где стороны обсудили партнерство. Оно наладилось после заключения 10 сентября в Милане сделки о поставке 600 млн куб. м СПГ в течение двух лет. Как писало турецкое издание Daily Sabah, тогда же было заключено соглашение на поставку 1,2 млрд куб. м СПГ с Cheniere. Сейчас, согласно посту турецкого министра в соцсети X, энергетическое руководство Турции обсудило в Нью-Йорке с Hartree возможности дальнейшего долгосрочного сотрудничества.

Как писало агентство Reuters, 2 сентября Турция подписала 10-летнее соглашение с британской Shell на поставку 4 млрд куб. м СПГ в год. А 9 сентября господин Байрактар объявил о трехлетней сделке на поставку 4,8 млрд куб. м СПГ с British Petroleum.