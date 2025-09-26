Губернатор Вячеслав Федорищев лидирует среди глав регионов ПФО по числу подписчиков в MAX. По состоянию на 26 сентября аудитория его аккаунта достигла 24,7 тыс. пользователей мессенджера.

На втором месте среди глав субъектов ПФО расположился глава Саратовской области Роман Бусаргин. Его канал в MAX насчитывает 18,5 тыс. подписчиков.

Среди всех каналов в MAX самая большая аудитория у «Кремль. Новости», составляющая более 443 тыс. подписчиков.

Самарский губернатор первым среди глав регионов окончательно поменял Telegram на MAX. В новом мессенджере он присутствует с 22 августа текущего года.

Андрей Сазонов