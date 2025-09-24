Минфин: дополнительные поступления в бюджет РФ пойдут на оборону и безопасность

Увеличение ставки НДС до 22% обеспечит «значительные дополнительные поступления» в бюджет, сообщили в Минфине России. Средства будут направлены на оборону и безопасность. Ведомство предложило повысить ставку с 1 января 2026 года.

Минфин не раскрывает, сколько именно средств будет привлечено. По оценкам экспертов, сумма составит 1,3 трлн руб. Поступления НДС ожидаются на уровне 15,7 трлн руб., то есть 40% всех доходов бюджета.

Сейчас ставка НДС составляет до 20%. В 2019 году ее повысили с 18%. Для социально значимых товаров (базовые продукты питания, лекарства, детская продукция) сохранится льготная ставка в 10%. В Минфине считают, что рост цен в результате повышения ставки до 22% будет «умеренным и ограниченным».

Подробности — в материале «Ъ» «НДС попал под мобилизацию».