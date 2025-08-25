Завод отрулил от простоя

КамАЗ передумал переходить на трехдневную рабочую неделю. Рынок в упадке, но в октябре загрузка производства, вероятно, вырастет, оптимистично предполагают в КамАЗе. Эксперты добавляют, что нарастить долю на рынке производителю поможет приостановка выпуска на рынок ряда китайских грузовиков.

Руководство КамАЗа приняло решение об отмене приказа о трехдневной рабочей неделе, введение которой рассматривалось с сентября, сообщила компания 25 августа. Несмотря на напряженную ситуацию на рынке (продажи грузовиков полной массой свыше 14 тонн в РФ, по оценке КамАЗа, в июле снизились почти на 60%) и высокие складские запасы, в том числе у лизинговых компаний, наметилась стабилизация рынка на низких показателях. «Это говорит о достижении возможного минимума на рынке»,— считает производитель.

КамАЗ чувствует себя «увереннее других игроков рынка»: этому способствует рост рыночной доли и привлечение дополнительных заказов, что и послужило сохранению четырехдневной рабочей недели, добавляют в компании.

«Есть основания полагать, что в октябре загрузка производства вырастет»,— оптимистично полагает производитель. Абсолютных цифр в КамАЗе не приводят.

Осень, напоминает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, традиционный период деловой активности, и как следствие, оживления спроса. При этом продаж КамАЗу, по мнению эксперта, может добавить приостановка действия ОТТС (одобрение типа транспортного средства) на ряд моделей китайских грузовиков (см. “Ъ” от 30 июля). «Каждый непроданный китайский автомобиль — потенциально проданный российский»,— указывает господин Кадаков. Кроме того, рынок может взбодрить, хоть и не в ближайшей перспективе, активизация инфраструктурных строек, добавляет он.

По данным «Автостата», продажи в России новых тяжелых грузовиков массой более 16 тонн в июле сократились год к году на 61,6%, до 1,64 тыс. штук, среднетоннажных (от 3,5 до 16 тонн) — на 48,6%, до 987 штук. По итогам года опрошенные “Ъ” эксперты также ожидают снижения: давит высокая база прошлых лет и, как следствие, выбранный спрос, а также высокие кредитные ставки. По прогнозу Дмитрия Бабанского из SBS Consulting, продажи тяжелых грузовиков по итогам года могут упасть на 25–30%.

Сергей Когогин, глава КамАЗа, о конъюнктуре рынка грузовиков в интервью РБК в июне 2025 года: «Наверное, ситуацию можно описать одной фразой: ''Ух''».

В режиме четырехдневной рабочей недели для подразделений с низкой загрузкой КамАЗ работает с 1 августа. Такой формат может сохраниться как минимум до середины осени, прогнозирует Максим Кадаков, не исключая, что завод может вернуться к пятидневке до конца года.

КамАЗ не единственный российский производитель, перешедший на сокращенную рабочую неделю в условиях кризиса в автопроме. В июле на четырехдневку перешел Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ), в августе — Горьковский автозавод (ныне НАЗ). Причины — сокращение спроса на рынке автобусов и коммерческого транспорта. По словам источника “Ъ”, знакомого с ситуацией на предприятиях, рабочий режим на заводах пока остается без изменений, а в дальнейшем он будет зависеть от ситуации на рынке.

В сентябре возможность ведения режима четырехдневной недели планирует рассмотреть АвтоВАЗ.

Потенциальная мера обусловлена высокой ключевой ставкой, ужесточением требований регулятора к заемщикам по автокредитам и давлением импорных брендов, которые ведут ценовой демпинг, отмечал представитель компании. По информации собеседника “Ъ”, настрой АвтоВАЗа сохраняются: вопрос, вероятно, будет рассмотрен в следующем месяце.

Единственный крупный российский автопроизводитель, не заявлявший о потенциальном переходе на сокращенный режим и не планирующий его,— группа «Соллерс». «Мы уже были в двух корпоративных отпусках и исходя из этого пересчитали производственные программы, но так, чтобы остаться именно на пятидневке. Нам это экономически выгоднее. Мы планируем остаться на пятидневной рабочей неделе, как и работали»,— сообщила “Ъ” заместитель гендиректора компании Зоя Каика.

