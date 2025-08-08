Груз упал на сокола

Арбитражный суд Татарстана рассмотрит два иска от «Сбербанка» к группе компаний «Сокол» и ее учредителю Дмитрию Соколову. Банк требует признать транспортную организацию и ее владельца банкротами. Общая сумма задолженности ответчиков составляет около 959 млн руб. Эксперты отмечают, что ситуация характерна в целом для отрасли грузоперевозок. По их прогнозам, до конца года еще многие транспортные компании станут банкротами из-за снижения числа перевозок в стране и растущих долгов. Ранее ГК «Сокол» был главным спонсором одноименного казанского футбольного клуба, который закрылся в июле 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сбербанк требует признать банкротами ГК «Сокол» и ее владельца с долгами на 959 млн рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Сбербанк требует признать банкротами ГК «Сокол» и ее владельца с долгами на 959 млн рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Сбербанк обратился в Арбитражный суд Татарстана с требованием признать группу компаний «Сокол» и ее руководителя Дмитрия Соколова банкротами. Иск к организации был подан в июне, а к ее гендиректору — в июле. Согласно материалам дела, ГК «Сокол» имеет задолженность на сумму 476 млн руб., а Дмитрий Соколов — на 483 млн руб. Общая сумма долгов составляет около 959 млн руб. В качестве третьих лиц в исках привлечены Управление Росреестра по Татарстану, Управление Федеральной службы судебных приставов по республике, межрайонные инспекции ФНС № 6 и 18.

Арбитражный суд Татарстана оставил иск против ГК «Сокол» без движения, т. к. он был подан с нарушением требований статей о банкротстве. Истец также не предоставил доказательств оплаты госпошлины. В июле Арбитражный суд Татарстана принял иск к производству после устранения нарушений. В пресс-службе «Сбербанка» и группы компаний «Сокол» на запрос «Ъ Волга-Урал» не ответили.

Группа компаний «Сокол» зарегистрирована в Казани. Согласно данным на официальном сайте организации, транспортная компания занимается перевозкой крупногабаритных и тяжеловесных грузов, сопровождением грузов и их страхованием. По информации из Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИРБО), выручка ГК «Сокол» в 2024 году составила 2,1 млрд руб., а чистая прибыль — 198 млн руб. По сравнению с 2023 годом показатели снизились почти на 24% и 28% соответственно.

Руководитель практики реструктуризации и банкротства ООО «ЮР-ПРОЕКТ» Виктор Панченко в беседе с «Ъ Волга-Урал» отметил, что по сравнению с 2023 годом у организации на 33% снизилась валовая выручка, на 39% — прибыль от продаж, на 70% — размер основных средств компании. В то же время кредиторская задолженность увеличилась на 25%. Эксперт считает, что существует высокая вероятность, что транспортную организацию признают банкротом.

Виктор Панченко рассказал, что при рассмотрении дела суд будет определять, действительно ли компания находится в состоянии финансового кризиса и не может удовлетворить требования кредиторов. Ключевыми доказательствами станут наличие долгов, информация об имуществе компании, выписки из публичных реестров и банков.

Эксперт отметил, что в 2025 году транспортные компании часто сталкиваются с финансовыми трудностями. Причинами могут быть проблемы с оплатами выполненных работ, высокие лизинговые платежи. В пятерку крупнейших должников-перевозчиков по России вошли ООО «ГЛТ МОСКВА» (175 млн руб.), ООО «Самком-Логистика» (54,9 млн руб.), ООО «БАУФАСАД-М» (51,8 млн руб.), ООО «ФОРТИС» (34,5 млн руб.) и ООО «Атл Регионы» (33,8 млн руб.).

Генеральный директор «Лизинг-Трейд» Алексей Долгих в беседе с «Ъ Волга-Урал» сообщил, что когда произошел рост цен на транспорт, компании обратились к лизингу. После этого в условиях высокой ключевой ставки и сокращения иностранных поставок число перевозок уменьшилось. В результате в стране произошел переизбыток транспортных мощностей, а компании стали сильнее конкурировать как между собой, так и с китайскими перевозчиками. Транспортным компаниям приходилось снижать цены на услуги.

Алексей Долгих отметил, что в январе-феврале этого года из-за высокой конкуренции некоторым транспортным паркам приходилось работать с убытками до 25–30%. Если же перевозчик решит продать транспортные средства, то ему придется выставлять имущество по низкой цене. Часть транспортных компаний сейчас работают с нулевой прибылью. Организации не успевают расплатиться с предыдущими долгами, накапливают новые и сталкиваются с рисками банкротства.

«Ситуация управляется, но очень медленно. До конца года „погибнет“ еще много перевозчиков», — считает Алексей Долгих.

По мнению эксперта, автомобильный рынок сможет стабилизироваться только во второй половине следующего года, в зоне риска также находятся таксопарки и каршеринговые компании.

По данным аналитического агентства «Автостат», в июле 2025 года рынок крупнотоннажных грузов сократился на 62%, за месяц было продано более 3,6 тыс. таких автомобилей. За 7 месяцев этого года в России было зарегистрировано почти 25,7 тыс. новых тяжелых грузовых машин, что на 57% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

ГК «Сокол» являлась главным спонсором казанского футбольного клуба «Сокол». Клуб несколько раз выставляли на продажу, в первый раз в июле 2024 года его выкупила компания Urban University у транспортной компании за 5,3 млн руб. Последний матч «Сокола» прошел в июле этого года, после чего клуб закрыли.

Судебные заседания в Арбитражном суде Татарстана пройдут 18 и 21 августа.

Диана Соловьёва