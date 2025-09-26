Подозреваемый в массовом отравлении в Ленобласти разводил спирт водой

Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала подробности об уголовном деле, возбужденном после массового отравления алкоголем в Ленинградской области. По последним данным, в Сланцевском районе умерли 19 человек. СМИ писали, что сотрудница детсада могла поставлять спирт пенсионеру в деревне Гостицы, а он продавал алкоголь односельчанам.

«Пенсионер приобретал спирт, разводил его водой и продавал односельчанам», — сообщила Ирина Волк.

На данный момент полиция подтверждает только семь летальных случаев, произошедших 24 и 25 сентября. «В жилищах каждого из них были обнаружены одинаковые пустые бутылки от немаркированного алкоголя», — добавила госпожа Волк. Областная администрация ранее поясняла, что из 19 погибших под Сланцами за сентябрь пока только для восьмерых экспертиза подтвердила смерть от метанола.