Поставщиком суррогатного алкоголя в Ленобласти могла быть сотрудница детсада

В Ленинградской области задержана сотрудница детского сада, которую подозревают в поставках спирта для кустарного производства алкоголя. Об этом сообщают 78.ru и РЕН ТВ со ссылкой на источники.

По предварительным данным, именно она снабжала сырьем пожилого бутлегера в деревне Гостицы Сланцевского района, где от отравления суррогатом умерли, по последним данным, 19 человек.

«Ночью 26 сентября задержана 60-летняя сотрудница детского сада», — рассказал источник РЕН ТВ. Предполагаемые поставщик и изготовитель суррогата задержаны, решается вопрос об аресте.

Источник ТАСС в следствии сообщил, что при изготовлении домашнего алкоголя мог использоваться технический спирт, эту версию предстоит подтвердить в ходе экспертизы.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).