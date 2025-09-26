Рютте смягчил риторику по уничтожению самолетов при нарушении границ НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте скорректировал свою позицию о реагировании на нарушения воздушного пространства альянса.

В эфире Fox News господин Рютте изначально заявил, что самолеты, нарушившие воздушное пространство НАТО, нужно сбивать. Однако позднее, в интервью телеканалу CNN, он пояснил, что каждая ситуация требует оценки угрозы. По его словам, если нет прямой опасности, страны должны ограничиться сопровождением нарушителей.

Ранее Эстония, Польша и Румыния обвинили Россию в нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ отвергло обвинения.