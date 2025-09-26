Арт-объект «Уральский многолог» открылся в Екатеринбурге на набережной Исети

В Екатеринбурге около Ельцин-центра на набережной Исети открыли арт-объект «Уральский многолог». Он символизирует дружбу народов Урала, их диалог и любовь к столице Свердловской области, сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Алина Шешеня / Администрация Екатеринбурга Фото: Алина Шешеня / Администрация Екатеринбурга Фото: Алина Шешеня / Администрация Екатеринбурга Фото: Алина Шешеня / Администрация Екатеринбурга Следующая фотография 1 / 4 Фото: Алина Шешеня / Администрация Екатеринбурга Фото: Алина Шешеня / Администрация Екатеринбурга Фото: Алина Шешеня / Администрация Екатеринбурга Фото: Алина Шешеня / Администрация Екатеринбурга

Проект реализован администрацией города, продюсерской платформой «Без центра» и художницей Галиной Беловой, большой вклад в создание внес председатель Свердловского отделения «Ассамблеи народов России» Сергей Павленко. «В 2024 году на Дне народов Среднего Урала на подворье нашего города прошел мастер-класс, где участники расписали около 250 табличек. На них екатеринбуржцы оставили пожелания, задали вопросы, передали приветы на родных языках. Из этих табличек и создан новый арт-объект. "Уральский многолог" станет частью нового туристического маршрута»,— рассказала директор департамента общественных связей Екатерина Форукшина.

Объект длиной 3 м сделан в виде большого стола с табличками в цветах Свердловской области. На столе есть надписи с позитивным посылом от русских, марийцев, кыргызов, чеченцев, евреев, дагестанцев, чувашей, корейцев и представителей прочих народов, живущих в Екатеринбурге. На создание стола ушло около месяца: таблички обожгли и покрыли глазурью, а потом вмонтировали их в стол. Рядом со столом поставили скамейки.

В церемонии открытия участвовали представители национальных объединений, продюсер платформы «Без центра» Никита Харисов и художница Галина Белова. Председатель Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области Фарух Мирзоев подчеркнул, что для Екатеринбурга гармоничные отношения между национальностями и конфессиями являются приоритетом. «Исторически уральская столица находится в центре коммуникации различных народов: от Владивостока до Лиссабона и от Дели до Салехарда. Наш многонациональный город — пример для подражания»,— сказал он.

Напомним, ранее арт-объект «Памятник клавиатуре» временно демонтировали с набережной Исети в Екатеринбурге. Как сообщили в компании «Атомстройкомплекс», скульптуру увезли на реставрацию.

Ирина Пичурина