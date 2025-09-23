В Екатеринбурге демонтировали «Памятник клавиатуре» для реставрации

Арт-объект «Памятник клавиатуре» временно демонтировали с набережной Исети в Екатеринбурге. Как сообщили в компании «Атомстройкомплекс», скульптуру увезли на реставрацию.

В рамках работ планируется очистить клавиши от старой краски, выровнять и укрепить конструкцию. По словам организаторов, работы займут около месяца.

«В реставрацию вложились и неравнодушные горожане, которые покупали шапки и аксессуары с паттернами зданий Екатеринбурга CTRL+C»,— говорится в сообщении.

Общая сумма собранных средств составила 300 тыс. руб.

Проект художника Анатолия Вяткина установлен в 2005 году в качестве спецпроекта фестиваля «Длинные истории Екатеринбурга». В 2018 году скульптура благодаря матчам чемпионата мира по футболу привлекла внимание туристов из разных стран. В результате американская газета The New York Times опубликовала обширную статью о памятнике.

Полина Бабинцева